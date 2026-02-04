NewJeansと決別したミン・ヒジン元ADOR代表が、新たな出発を予告した。ミン・ヒジンは2月3日、自身のSNSに「20260205 10AM Coming soon」と書き込み、新レーベル「OOAK Records」の公式アカウントと公式サイトを公開した。【写真】NewJeansメンバー、日本で“入浴”ショット投稿には「ooak Records 2026」の文字とともに、鳥や花などの刺しゅうが施された水色のシルクシャツの画像も添えられていた。公式サイトにアクセスすると、