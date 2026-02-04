デートで食事をご馳走するなら、女性からカッコイイ男だと思ってもらいたいものです。会計直後にどんな一言を発するかで、獲得できる好感度に差が出るといえるでしょう。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に行ったアンケートの結果を参考にして、「食事をご馳走した直後に、女性をキュンとさせる一言９パターン」をご紹介いたします。【１】「大した金額じゃないから、気にしないで」「大物っぽくてカッコイイ」（１０代