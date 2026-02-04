お笑い芸人・おばたのお兄さんが３日までにオフィシャルブログを更新。２歳６カ月の長男が“ママ期”真っ最中であることを明かし、父親としての率直な思いをつづった。 １月31日、「パパじゃない！ママがいい〜！！！」と題してブログを更新したおばた。絵文字を交えながら「どうも、２歳６ヶ月男児の父親 おばたのお父さんです！」 とユーモアたっぷりに切り出し、ウルトラマンの展示を背景に息子を肩車して同じポーズを取る父子