竹内涼真が主演するドラマ「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系）の第4話が、3日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、横関大氏の推理小説『再会』をドラマ化。刑事・飛奈淳一（竹内）が、殺人事件の容疑者となった初恋の相手・岩本万季子（井上真央）と23年ぶりに再会することで繰り広げられるヒューマンラブミステリー。スーパー店長殺人事件で使われた拳銃と、23年前の現金輸送車強盗事件でこつ然と消