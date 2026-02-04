お笑いコンビＦＵＪＩＷＡＲＡのフジモンこと藤本敏史（５５）が１日に読売テレビで放送された「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、美容外科を訪れた体験を話した。藤本は「僕、結構、こう見えて美容に力入れてるんです。メディアに出るので、やっぱりできるだけ、きれいにしときたいみたいなのがあるんです」と話した。しかし最近、「もう、ちょっと美容もういいかなと思ったことがありまして」とエピソードを話し始めた。