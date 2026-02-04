幸せを運ぶ象徴として愛され続けるミツバチ。そのロマンティックなモチーフを現代的に昇華したショーメの名作「ビー ドゥ ショーメ」コレクションに、新たな輝きを放つ新作が加わります。知性と愛らしさを併せ持つハニカムデザインは、装う人の個性に寄り添いながら、日常にさりげない自信をプラス。お守りのように身につけたい、特別なジュエリーが揃います♡ 幸福を象徴するミツバチの物語