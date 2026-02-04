ＡＫＢ４８の佐藤綺星（あいり＝２１）が、初写真集「天使の反射角度」（集英社）を発売した。グループのメンバーから今年最初の写真集発売で２０周年だった昨年の躍進を経験し「２１年目こそが勝負」と宣言。２５日発売の６７枚目シングル「名残り桜」でも選抜メンバーとして、加入５年目の決意を明かした。２０周年の盛り上がりを２１年目にもつなげる。グループの中心メンバーに成長している佐藤は「みんなが同じ思いを持っ