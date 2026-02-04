ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから、きなこづくしの『雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ』を、16日より全国で新発売する。【写真】きなこ味ソースがとろ〜り『雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ』断面同商品は、24年2月にぜいたくな味わいでゆったりとした時間を過ごしてもらいたいという想いで誕生した雪見だいふくのプレミアムシリーズ。今回の新作は、この時期人気のきなこをふんだんに使用したぜいたくな仕立てで、きなこ