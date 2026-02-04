調整するスピードスケートの（左から）野明花菜、佐藤綾乃、堀川桃香＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケートで日本勢の先陣を切って7日の女子3000メートルに出場する堀川桃香（富士急）が3日、試合会場で練習し「自分がいい滑りをして、みんなもいいレースができるようにしたい」と抱負を語った。18歳で前回北京五輪に初出場。今大会は地元北海道から家族も観戦に訪れる予定で「今までい