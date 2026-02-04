4日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円近辺で取引された。午前10時現在は前日比63銭円安ドル高の1ドル＝156円03〜04銭。ユーロは72銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円32〜36銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名されたケビン・ウォーシュ元理事が金融引き締めに積極的との見方から米国で早期利下げ観測が後退。日米の金利差を意識した円売りドル買いが先行した。市場では「為替介入への警戒感は根強