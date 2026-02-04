【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は３日、米軍の戦闘機Ｆ３５が同日、アラビア海でイランの無人機を撃墜したと発表した。軍事的な緊張が高まり、米国とイランが近く開催を予定する高官協議へ影響する可能性がある。レビット氏は米ＦＯＸニュースの番組で、無人機が米海軍の原子力空母「エイブラハム・リンカーン」に接近し、「攻撃的な行動を取った」と説明。撃墜は適切