楽天の新外国人選手のホセ・ウレーニャ投手（34）が3日、来日した。5日からキャンプ（金武）に参加予定。ウレーニャは「長いフライトで疲れましたが、日本に来られて、イーグルスの皆さん、東北のファンの皆さまと同じ船に乗れることを嬉しく思っています」とコメントした。