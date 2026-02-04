ファミリーマートは10日より、「チキンときのこのパングラタン」を東海地区（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部）の約2500店で発売する。【画像】「3種のミックスサンド」パンの耳を使用した新商品となるプライベートブランド「ファミマルKITCHEN（キッチン）」のサンドイッチ製造過程で発生する「パンの耳」をおいしく活用した商品で、これによりパンの耳を食材として販売期間中約1.5トン有効活用し、食品ロスを削減する