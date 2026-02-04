去年1月から11月までに三重県内で宿泊した外国人の数は、約33万人と前の年から10万人以上増えましたが、コロナ禍前と比較した回復率は93.5％で、伸び率は全国40位となりました。観光庁の発表によりますと、去年1月から11月までの外国人宿泊者数は、約1億6239万人と前の年から約1400万人増えました。3日に発表された県内の去年1月から11月までの外国人宿泊者は、約33万8千人で前の年から約11万人増加しましたが、コロナ禍前の2019年