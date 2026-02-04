インフルエンザの感染が拡大しています。三重県内のインフルエンザの患者数は、6週ぶりに国が警報レベルの目安としている30人を上回りました。県によりますと、先月26日から今月1日までの県内のインフルエンザの患者数は1医療機関あたり41.1人で、国が警報レベルの目安としている30人を6週ぶりに上回りました。保健所別の患者数では津が62.8人と最も多く、次いで伊勢で50.4人、桑名で47.3人となっています。小・中学生を中心に感染