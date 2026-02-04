2月3日、三重県桑名市の多度大社では、厄を払い豆をまく節分大厄除祭が営まれ福を求めて多くの人が集まりました。節分大厄除祭は多度大社で行われる最も規模の大きな厄除けの神事で、3日は、東海3県を中心に事前に申し込んだ約80人が参加しました。神事では、祈祷のほか神職による舞などが行われ、参加者たちが厄を払い1年の無病息災を祈りました。その後、午前と午後の2回豆まきが行われました。豆まきでは、ゲストでシンガーソン