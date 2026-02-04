大胆デザインへ刷新の「現行型」にユーザーの反応は!?2025年7月1日、トヨタは「プリウス」の一部改良モデルを発売しました。その後のユーザーからの問い合わせや最新の納期について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの最新型「“5人乗り”セダン」です！ 画像で見る（30枚以上）5代目となる現行型のプリウスがデビューしたのは、2023年1月のことでした。HEV（ハイブリ