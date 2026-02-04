「いざ行ってみたら利用できなかった…」を解消！パイオニアは2026年2月2日、同社が提供するスマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi（コッチ）」を同年1月26日にアップデートし、駐車場やガソリンスタンドなどドライブ中によく利用する施設を探す「ドライバーアシスト機能」を拡充するとともに、プレミアムプランで降雨情報を表示・確認できるようにしたと発表しました。なお同日付で、従来の「仕事オプション」を廃止し、