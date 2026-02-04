気象庁によりますと、きょう（４日）中国地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。山口県では昼過ぎからは気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなる所がある見込みです。 【画像をみる】４日（水）～９日（月）にかけて中国・四国地方の雪雨シミュレーション きょう（4日）四国地方は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。 雪と雨のシミュレーションでは7日（土）から８日（日）にかけて日本海側