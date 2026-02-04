NBAクリッパーズのジェームズ・ハーデン（36）が3日（日本時間4日）、キャバリアーズへトレード移籍することがわかった。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、キャバリアーズはハーデンを獲得。クリッパーズはダリアス・ガーランド（26）と2巡目指名権を獲得した。ハーデンとクリッパーズはここ数日間でトレード移籍について話し合いを重ねていたという。キャバリアーズにとって