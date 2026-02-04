2月4日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 「立春」でも… 暦の上では春となる「立春」を迎えましたが、熊本県内は厳しい冷え込みが続いています。今朝の最低気温は熊本市で氷点下0.7度、阿蘇市乙姫で氷点下5.7度を記録しました。特に放射冷却の影響が大きかった球磨地方では冷え込みが厳しく、あさぎり町で氷点下7.6度、人吉市で氷点下4.6度、天草市本渡でも氷点下0.2度