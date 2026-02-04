ご飯を食べるときの表現 どうぞ召しあがれ （１）食べる：左手で皿を、右手の人差し指と中指で箸を表現し、口に運ぶように動かす。（２）どうぞ：右手の人差し指と親指を伸ばし、左から右へ動かす。 食べていい？ （１）食べる・・・左手で皿を、右手の人差し指と中指で箸を表現し、口に運ぶように動かす。（２）かまわない？・・・小指を立て、指先をアゴに2回あてる（いただいて、かまわないですか？というイ