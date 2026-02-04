２２〜２５年に阪神、巨人でプレーしたカイル・ケラー投手（３２）が、レッドソックスとマイナー契約で合意したと３日（日本時間４日）、複数の現地メディアが報じた。メジャーに昇格して登板すれば、２１年以来５年ぶりのメジャーの舞台となる。１９年にマーリンズでメジャーデビューしたケラーは、２０年にはエンゼルスで大谷ともプレー。２１年にはパイレーツで自己最多の３２試合に登板した。１９〜２１年の３年間でメジャ