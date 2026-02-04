簡単＆節約レシピで大満足！ 財布にうれしい野菜たっぷりの「山盛りキャベツのとんぺい焼き」は、作り方も簡単。今まで面倒に感じていた部分を、サッと省くことができます。はじめに肉を焼き、溶き卵を加えたら、あとは山盛りにした千切りキャベツにのせるだけ。ソースなどをかけて、熱々を味わいましょう！ キャベツを包まない＆炒めない！ 1. まずは千切りキャベツをお皿に盛り、ごまドレッシングをかけておきましょう。