山上徹也被告2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相＝当時（67）＝を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上徹也被告（45）側は4日、求刑通り無期懲役を言い渡した奈良地裁判決を不服とし、大阪高裁に控訴した。弁護団が明らかにした。同日が控訴期限だった。弁護側によると、被告の母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）へ入信し、総額1億円に上る多額の献金をして家庭が困