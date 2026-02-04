BTS・JIMIN（ジミン＝30）の2枚目ソロアルバム「MUSE」のタイトル曲「Who」が、グローバルK−POPファン投票サイト「King Choice」の「26年1月ワールドソングHot 50」部門でトップとなった。24年7月19日にリリースされた「Who」は、計10万1136票を獲得した。発表から1年半がたった現在でも、世界のファンから支持を受けていることを証明した。ソロデビューアルバムの「FACE」のタイトル曲「Like Crazy」と先行公開曲「Set Me Free P