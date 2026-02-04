俳優の田中要次（62）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）について私見を述べた投稿が反響を呼んでいる。36年ぶりの真冬の総選挙となり、青森県など各地で災害級の豪雪や大雪が続いている中、豪雪地帯である長野県出身の田中は3日、「青森や豪雪地域の人々は投票出来るのか？」と疑問を投げかけ、「こんな時に自己中総選挙暴君を止めないと！」と訴えた。この投稿は4日午前9時現在までに閲覧数が48万件を超