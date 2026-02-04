良品計画が反落している。３日の取引終了後に発表した１月度の国内売上高で、直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比２．６％増と３カ月ぶりに前年実績を上回ったものの、プラス転換は織り込み済みとの見方が強く、前日までの上昇に対する利益確定売りが優勢となっている。 季節のおすすめ商品を特別価格で提供する「良いね祭」（２５年１２月２６日～２６年１月５日）のほか、会員向けの「家具１