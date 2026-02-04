平河ヒューテックが大幅高で４日続伸し昨年来高値を更新している。３日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高２８５億４５００万円（前年同期比２１．６％増）、営業利益３４億９７００万円（同２．１倍）、純利益２９億３５００万円（同８４．８％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。 電線・加工品事業で車載用ケーブルが新規量産品の貢献により堅調に推移