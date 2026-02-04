三光産業がストップ高の５１３円でカイ気配となっている。３日の取引終了後に、ＭＢＯの一環として石井正和社長が代表を務めるバロン（東京都渋谷区）が、同社株の非公開化を目的にＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の７２６円にサヤ寄せする格好となっている。 非公開化によりシール・ラベル事業などの既存事業の強化や中長期的な企業価値向上を図ることが目的という。買い付け予定数は７７９万７８２６株