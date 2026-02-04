東祥がストップ高の９０６円に買われている。３日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２６７億９０００万円から２７２億円（前期比２３．６％減）へ、営業利益を５８億８０００万円から７０億円（同１８．９％増）へ、純利益を２３億３０００万円から３０億円（同２．４倍）へ上方修正したことが好感されている。 子会社ＡＢホテルが運営するホテル事業が堅調に推移していることに加えて、主力のス