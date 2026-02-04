カプコンは、２５年７月から株価の調整局面にあるが、足もとの好業績と２７年３月期以降の成長期待を考慮すると調整は行き過ぎといえる。時価水準は下値拾いの好機と言っていいだろう。 １月２７日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、営業利益が５４３億２００万円（前年同期比７５．１％増）と大幅増益となった。主力のデジタルコンテンツ事業で、シリーズ最新作の発表による期待