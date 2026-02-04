マイクロ波化学が４日続伸している。３日の取引終了後に、有機溶剤の総合装置メーカーであるコーベックス（神戸市中央区）と共同で、マイクロ波を用いた真空溶剤蒸留回収装置の開発及びプロト機製作を開始したと発表しており、好材料視されている。 今回の開発では、伝熱面を介さず内部から直接対象物を加熱できるマイクロ波の特徴を生かし、加熱源としてマイクロ波を用いた蒸留装置を開発する。コӦ