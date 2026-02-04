午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８７６、値下がり銘柄数は６５４、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、鉱業、繊維など。値下がりで目立つのはその他製品、サービス、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS