4日10時現在の日経平均株価は前日比706.28円（-1.29％）安の5万4014.38円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は876、値下がりは654、変わらずは64。 日経平均マイナス寄与度は148.41円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が114.98円、イビデン が96.47円、リクルート が65.68円、コナミＧ が45.63円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均を25.24円押し上げている。次いでＫ