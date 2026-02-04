気象台は、午前10時3分に、なだれ注意報を八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町などに発表（雪崩注意報） 4日10:03時点青森県では、ここしばらくなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報6日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報6日にかけて注意