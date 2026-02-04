アメリカ軍が中東地域で展開中の原子力空母に接近したイランのドローンを撃墜しました。こうした中、トランプ大統領は、イラン側が「交渉を望んでいる」との考えを示しています。ホワイトハウスレビット報道官「アメリカ中央軍はイランのドローンを撃墜しました。空母リンカーンに対し、攻撃的な行動をとっていました」ホワイトハウスのレビット報道官は3日、FOXニュースの番組に出演し、イランに対する軍事的圧力として中東地域