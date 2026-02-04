算法案に署名するトランプ大統領＝3日、米ホワイトハウスの大統領執務室/Alex Brandon/AP（CNN）トランプ米大統領は3日、政府機関再開に向けた予算法案に署名した。トランプ氏は大統領執務室で、連邦政府を直ちに再開し、会計年度の残り期間の大半の業務に資金を提供する法案に署名できることを大変うれしく思うと語った。署名により、3日間続いた一部政府機関の閉鎖は終了した。重要な省庁の多くに予算があてられる一方、国土安全