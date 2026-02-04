お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァ（３５）が、南沙良主演の映画「禍禍女（まがまがおんな）」（６日公開）で監督デビューを果たした。同い年のいとこの影響で映画好きになり、関西大学文学部で映画を専攻した経歴を持つ。初挑戦の監督業に悪戦苦闘しながらも体当たりでディレクションし、自身の恋愛経験を投影した意欲作を完成させた。公開を前に海外映画祭で４冠を達成し、世界にその名を知らしめている。夢のハリウッドスター