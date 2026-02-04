アメリカのジル・バイデン前大統領夫人の元夫が、2025年の年末に妻を殺害したとして、逮捕・起訴されました。ジル・バイデン前大統領夫人の元夫、ウィリアム・スティーブンソン被告（77）は2025年12月28日にデラウェア州の自宅で妻のリンダさん（64）を殺害した罪で2日、大陪審に起訴され、身柄を拘束されました。現地警察によりますと、スティーブンソン被告は事件当日、リンダさんと家庭内でトラブルがあり、通報を受けた警察が