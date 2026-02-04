吉田唄菜がインスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪は現地6日に開幕する。フィギュアスケート団体戦に出場するアイスダンスの吉田唄菜（木下アカデミー）が日本時間4日に自身のインスタグラムを更新。カップルを組む森田真沙也（同）との写真を投稿し、ファンからは様々な声が上がった。世界最大級のゴシック建築、ドゥオーモを前に初五輪に臨む2人が笑みを浮かべている。森田の右足の上に吉田が立ち、ポーズを決めた。22