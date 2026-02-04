2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、オリックス・宮城大弥について言及した。坂口氏は「宮城投手は昨年故障もありましたけど、それなりの数字は残っている。試合をまとめる能力はエースだなと言うところはありますし、イニングもしっかり投げられる。エースとして活躍してもらわないといけない投手」と力を込めた。宮城は昨季23試合・150回1/3を投げ、7勝3敗、防御率は2.39だっ