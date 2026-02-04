【イタリア・ミラノ３日（日本時間４日）発】心配はいらないようだ。スピードスケートのミラノ・コルティナ五輪代表が試合会場で練習を行い、女子の佐藤綾乃（２９＝ＡＮＡ）は「どんな形の五輪でも楽しむことが大前提。とにかく悔いのないように」と決意を語った。今回が３度目の五輪となる佐藤は、団体追い抜き（パシュート）で２０１８年平昌五輪金メダル、２２年北京五輪銀メダルに大きく貢献。女王奪還を目指す今大会は、佐