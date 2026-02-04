スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、己のパフォーマンスに全集中の構えだ。先月１７日のＷ杯第５戦決勝で１回目の途中に転倒し、複数箇所の骨折と打撲と診断された。それでも、６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪に向けて急ピッチで調整中。３日（日本時間４日）には全日本スキー連盟を通じ「今まで積み重ねてきたものを信じて、あとは自分らしい滑り