Image: Stop & Shop/Twitter この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2020年2月、「働くロボット、マーティ君。誕生日パーティがよっぽどうれしかったようです」を掲載しました。今の視点から読み返してみると、日本の多くの外食チェーンで導入されてい