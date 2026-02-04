サッカー・J1のヴィッセル神戸は3日、練習拠点である神戸市西区のいぶきの森練習場でのトレーニングをサポーターやメディアに公開し、約1時間半にわたってピッチ上で全体練習を行った。1月9日に始動後、開幕戦まで約4週間というタイトな期間ながら、新たな指揮官となったミヒャエル・スキッベ監督のもと、2月6日の開幕戦に向けて順調に調整を進めているよう。3日の練習では、FW大迫勇也選手、MF扇原貴宏選手、新加入のMF乾貴