消防によりますと、4日午前9時半ごろ、福岡県小郡市三沢で「建物から煙が出ている」と119番通報がありました。消防が消火活動中です。出火したのは、木造2階建ての建物だということです。FBSの情報カメラでは、高く煙が上がっているのが確認できます。