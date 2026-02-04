Ａｍａｚｏｎプライムビデオは４日、ドキュメンタリー「ポール・マッカートニー：マン・オン・ザ・ラン」（モーガン・ネヴィル監督）を２７日から世界配信すると発表した。ザ・ビートルズ解散後、深い喪失と葛藤を経験したポールが妻リンダと共にウイングスを結成し、新たな音楽人生を切り拓いていく姿を描くドキュメンタリー。ポール自身が製作総指揮を担当した。音楽が書けなくなるのではないかという不安、批評や逆風にさら