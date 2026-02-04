女優の土屋太鳳が姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんと姉妹ショットを披露した。３日に３１歳の誕生日を迎えた太鳳。インスタグラムで「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりましたそしておかげさまで私は３１歳になることが出来ましたたくさんの方々に本当に本当に本当に、ありがとうございます」と思いをつづった。その上で「２０２５年に引き続き豊川稲荷東京別院節分会での節分