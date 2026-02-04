松竹は5月9日から19日まで、東京・新橋演舞場で「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」と題して、松竹新喜劇から『お種と仙太郎』、新派から『明日の幸福』を2本立てで上演する。4日に発表した。【写真】落ち着いた着物姿…三田村邦彦と夫婦役を演じる高島礼子この公演では、明治・大正・昭和の日本人を丹念に描き続け、2026年で創始138年を迎える新派（明治から続く、庶民の情緒や哀歓を写実的に描いてきた劇団）と、明治時代にル